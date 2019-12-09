بالصور: “مدني جدة” يخمد حريق مستودعي الخمرة

أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم (الأحد)، حريقاً اندلع في مستودعين جنوبي المحافظة يحتويان على موبيليا وقطع غيار، دون وقوع أي إصابات.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: «ورد بلاغ مفاده اندلاع حريق في مستودعين بحي الخمرة في محافظة جدة، وتمت مباشرة الموقع وإخماد الحريق والحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب للمستودعات المجاورة، ودون حدوث أي إصابات». وأشار إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.