توضيح هام من التعليم بشأن مدة وعدد أيام اختبارات الابتدائية

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتقويم بوزارة التعليم، عن مدة الاختبارات لمواد المرحلة الابتدائية.

وحددت الإدارة، ساعة ونصف لمواد “التوحيد والفقه والسلوك والحديث والسيرة والدراسات الاجتماعية والوطنية والعلوم”. كما حددت ساعتين لمواد اللغة العربية والرياضيات ومادة “لغتي” في المرحلة المتوسطة. و حددت مدة اختبار نهاية الفصل الدراسي لطلاب المرحلة المتوسطة لا تقل عن 6 أيام والمرحلة الثانوية نظام المقررات لا تقل عن 7 أيام.

وأشارت إلى أنه يُسمح بالكتابة بالقلم الرصاص للصف الثالث الابتدائي فقط.

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