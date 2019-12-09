البركاني يثمن دور المملكة في دعم اليمن

الإثنين 9 ديسمبر 2019

أشاد رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، بالدور الكبير والمستمر الذي تقوم به المملكة في دعم اليمن وحرصها على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.



وأكد "البركاني"، خلال لقائه في مدينة الرياض اليوم، مع السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيست، حرص القيادة السياسية في بلاده، على إنجاح اتفاق الرياض وتحقيق السلام العادل والدائم في اليمن تحت سقف المرجعيات المتوافق عليها محلياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مجمل المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية وجهود تحقيق السلام الشامل، وبحث سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وآفاق تطويرها.

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وأشاد البركاني، بالدور الفرنسي الداعم لليمن في مختلف المجالات، مشيراً إلى الجهود المبذولة حالياً لإحلال السلام في اليمن.

وأكد رئيس مجلس النواب اليمني، ضرورة تعزيز ودعم الجهود كافة التي من شأنها استكمال تنفيذ بنود "اتفاق الرياض" والجهود الرامية لتلبية تطلعات وطموحات اليمنيين في إنهاء الانقلاب وتفعيل مؤسسات الدولة.

من جانبه أكد السفير الفرنسي دعم بلاده كل المساعي الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن وإنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.