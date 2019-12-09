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غطاء سحابي مع أمطار اليوم
مع رياح نشطة على المرتفعات
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، توقعاته لحالة الطقس اليوم الاثنين.
وتوقع الحيزان، في تغريدة له عبر تويتر، رياحًا نشطة على المرتفعات والوسطى والغربية والشمالية والمدينة المنورة، حيث تصل درجة الحرارة إلى 9 في الرياض وما بين 3- 6 درجات مئوية فجرًا.
كما توقع غطاءً سحابيًّا واسعًا يشمل المرتفعات والغربية والشمالية والرياض والشرقية، مع فرص لهطول الأمطار شمالًا بين القريات وغرب وشمال عرعر والمرتفعات والرياض والشرقية.
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