غطاء سحابي مع أمطار اليوم

2019-12-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، توقعاته لحالة الطقس اليوم الاثنين.

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وتوقع الحيزان، في تغريدة له عبر تويتر، رياحًا نشطة على المرتفعات والوسطى والغربية والشمالية والمدينة المنورة، حيث تصل درجة الحرارة إلى 9 في الرياض وما بين 3- 6 درجات مئوية فجرًا.

كما توقع غطاءً سحابيًّا واسعًا يشمل المرتفعات والغربية والشمالية والرياض والشرقية، مع فرص لهطول الأمطار شمالًا بين القريات وغرب وشمال عرعر والمرتفعات والرياض والشرقية.

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