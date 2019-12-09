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محافظ #محايل المكلف يطمئن على مصابي حادثة التسمم
يرافقه مدير المستشفى العام بالمحافظة
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
اطمأن محافظ محايل المكلف، علي بن إبراهيم الفلقي، يرافقه مدير المستشفى العام بالمحافظة محمد بن زيد عسيري، على حالة الأشخاص المصابين في حادثة التسمم التي وقعت بمركز بحر أبو سكينة التابع للمحافظة.
وكان المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، عبدالعزيز آل شايع، قد أكد أن القطاع الصحي في محافظة محايل استقبل عددًا من الحالات التي توجهت لأحد المراكز الصحية وتظهر عليها أعراض أولية يشتبه أنها ناتجة عن تسمم غذائي حسب الأعراض الإكلينيكية الظاهرة مبدئيًّا.
وتنفيذًا لتوجيهات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، بتقديم أفضل رعاية طبية لجميع الحالات؛ تابع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري، تنفيذ توجيهات أمير المنطقة والاطمئنان على الوضع الصحي للمصابين، حيث تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع الحالات منذ وصولها إلى المنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن عدد الحالات المنومة حاليًّا بلغ 120 حالة في عدة مستشفيات بالمنطقة، كما تسجيل خروج 14 حالة من إجمالي 134 حالة.
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