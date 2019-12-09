أول سائح أوروبي يزور السعودية بسيارته.. و”الجوف” أولى محطاته

بوصفه أول سائح أوروبي يزورها بمركبته، زار السائح الألماني “ذا أوربين رفائيل” السعودية بتأشيرة، استخرجها من السفارة السعودية بالأردن، وكانت منطقة الجوف أولى محطاته. وفور وصول السائح الألماني إلى الجوف استقبله فرع السياحة بالمنطقة، وتجول في قلعة مارد بدومة الجندل، التي تحتوي على منطقة أثرية، ومسجد الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وأحياء قديمة نحو حي الدرع الأثري، وأسواق مبنية من الحجارة والطين، وسور دومة الجندل، وسوقها التراثي، ثم زار لاحقًا مدينة سكاكا، وتجول في آثارها مسجلاً إعجابه بالمنطقة، وحسن استقبال أهلها، وكرم الضيافة.

وكان المرشد السياحي “سلمان الدواس” قد اصطحب “رفائيل” في رحلة داخل محافظة دومة الجندل، استمرت يومَيْن. وترجم “الدواس” وفقًا لصحيفة “سبق” حديث مختصر للرحالة قال فيها: “السلام عليكم. نحن عائلة صغيرة من ألمانيا، بدأت رحلتنا من ألمانيا إلى اليونان، ثم قمنا بزيارة بعض البلدان العربية كالأردن، ونحن الآن في السعودية. فخورون اليوم بكوننا أول كرنفال أوروبي يصل إلى السعودية. قمنا بزيارة سكاكا، ثم سنزور العلا وجدة وأبها، ونتطلع لاكتشاف المزيد عن هذه الدولة الرائعة التي كانت دولة غامضة بالنسبة لنا قبل السماح للسياح بدخولها”. وأضاف: “نحن سعداء جدًّا لأننا هنا في السعودية. لاحقا سنقوم بزيارة عُمان، والإمارات، والهند، والصين، وأخيرًا منغوليا، وبعدها سوف نحدد وجهتنا”. واختتم قائلاً: “خضنا تجربة ممتعة هنا في السعودية. شكرًا لكم”.