السعودية | وزير الخارجية يستقبل رئيس الحزب الحاكم لجمهورية موريشوس

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل رئيس الحزب الحاكم لجمهورية موريشوس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:27 مساءً, 8 ديسمبر 2019 م المناطق - واس استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي رئيس الحزب الحاكم في جمهورية موريشوس شوكت سودهن.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك.

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة للشؤون الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

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