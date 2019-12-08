

الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي في الرياض اليوم، ممثّلي جمهورية جامبيا الذين انضموا حديثاً إلى مجموعة ممثلي دول التحالف الإسلامي ليصل عدد الدول التي أوفدت ممثليها إلى عشرين دولة إسلامية.

ورحبّ اللواء المغيدي بالجميع، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهام عملهم، منوهاً بالدور الكبير المنوط بهم بما يخدم التحالف ومبادراته في محاربة الإرهاب.

مما يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

// انتهى //

16:39ت م

0164





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل ممثلي جمهورية جامبيا الموفدين حديثاً إلى التحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.