السعودية اليوم / إمارة منطقة نجران تنظم برنامجاً يستهدف القيادات الإدارية والأمنية بالمنطقة



نجران 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

نظمت إمارة منطقة نجران بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اليوم، برنامجاً تدريبياً، مستهدفاً القيادات الإدارية والأمنية بالمنطقة، وذلك بقاعة التدريب بإمارة المنطقة.

ويتناول البرنامج الذي يستمر خمسة أيام، ويقدمه مختصون من الجامعة، العديد من الجوانب الإدارية والأمنية، بهدف رفع كفاءة وفاعلية المستهدفين من البرنامج.

يُذكر أن إمارة منطقة نجران تنظم العديد من البرامج التدريبية والخاصة والحلقات التطبيقية بالتعاون مع الجهات التدريبية كمعهد الإدارة العامة.

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16:24ت م

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