الأحوال المدنية: تصديق الخارجية شرط للاعتراف بشهادات الميلاد الصادرة خارج المملكة

اشترطت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تصديق الخارجية والممثلية السعودية للاعتراف بشهادات الميلاد الصادرة خارج المملكة.
وتلقت الوكالة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استفسارًا من أحد متابعيها قال فيه: «ترجمت شهادة الميلاد من سفارة المملكة في الولايات المتحدة؛ فهل يلزم تصديق الشهادة من وزارة الخارجية لإضافة المولود في الأحوال المدنية، أم يُكتفى بتصديق السفارة».
وأجابت الوكالة قائلة: إن «أي شهادة ميلاد صادرة من خارج المملكة يجب المصادقة عليها من الممثلية السعودية – أي سفارة المملكة في الدولة محل الميلاد- ووزارة الخارجية».
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