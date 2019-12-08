خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض الموضوعات المُدْرجة على جدول أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

جاء ذلك بحضور الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.