، علاج جديد للسرطان .. جرعة واحدة استجاب لها ثلاثة أرباع المرضى ،

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أعلنت شركة بريستول مايرزسكويب للأدوية، أمس السبت، أن علاجاً تجريبياً للسرطان، حصلت عليه ضمن صفقة استحواذها على شركة سلجين مقابل 74 مليار دولار، قدّم نتائج إيجابية خلال التجارب.
وذكرت "بريستول مايرز" أنها ستتقدم في نهاية العام الجاري للحصول على موافقة أمريكية على العلاج الخاص بأحد أنواع أورام الدم المتقدمة.
والعقار نوع حديث من العلاجات المناعية، حيث يقوم بانتزاع الخلايا المناعية من المريض ويجري عليها بعض التعديلات ليجعلها تتعرّف بشكل أفضل على الخلايا السرطانية وتهاجمها ثم يعيدها في المريض مرة أخرى.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" شملت التجربة 3 مستويات من العلاج على 269 مريضاً.
ووفقاً لبيانات أعلنتها الشركة أمام مؤتمر للجمعية الأمريكية لأمراض الدم في أورلاندو، استجاب ما يقرب من ثلاثة أرباع المرضى لهذا العلاج المؤلف من جرعة واحدة، وسجّل 53 بالمئة منهم استجابة تامة.
وتعد البيانات انتصاراً لـ "بريستول مايرز" بعدما لاقت صفقة شراء "سلجين" مقاومة من بعض المستثمرين، الذين عبّروا عن اعتقادهم بأن المبلغ المعلن يزيد على القيمة الفعلية للشركة.مرضى السرطان أدوية علاج للسرطان
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 08:49 AM
خاص بأحد أنواع أورام الدم المتقدمة .. ينتزع الخلايا المناعية ويعدّلهاعلاج جديد للسرطان .. جرعة واحدة استجاب لها ثلاثة أرباع المرضى
أعلنت شركة بريستول مايرزسكويب للأدوية، أمس السبت، أن علاجاً تجريبياً للسرطان، حصلت عليه ضمن صفقة استحواذها على شركة سلجين مقابل 74 مليار دولار، قدّم نتائج إيجابية خلال التجارب.
وذكرت "بريستول مايرز" أنها ستتقدم في نهاية العام الجاري للحصول على موافقة أمريكية على العلاج الخاص بأحد أنواع أورام الدم المتقدمة.
والعقار نوع حديث من العلاجات المناعية، حيث يقوم بانتزاع الخلايا المناعية من المريض ويجري عليها بعض التعديلات ليجعلها تتعرّف بشكل أفضل على الخلايا السرطانية وتهاجمها ثم يعيدها في المريض مرة أخرى.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" شملت التجربة 3 مستويات من العلاج على 269 مريضاً.
ووفقاً لبيانات أعلنتها الشركة أمام مؤتمر للجمعية الأمريكية لأمراض الدم في أورلاندو، استجاب ما يقرب من ثلاثة أرباع المرضى لهذا العلاج المؤلف من جرعة واحدة، وسجّل 53 بالمئة منهم استجابة تامة.
وتعد البيانات انتصاراً لـ "بريستول مايرز" بعدما لاقت صفقة شراء "سلجين" مقاومة من بعض المستثمرين، الذين عبّروا عن اعتقادهم بأن المبلغ المعلن يزيد على القيمة الفعلية للشركة.
، علاج جديد للسرطان .. جرعة واحدة استجاب لها ثلاثة أرباع المرضى ،
المصدر : الخليج 365
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