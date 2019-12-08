رابط تقديم السجون ١٤٤١ لحملة الثانوية وما يعادلها المديرية العامة للسجون القبول والتسجيل رتبة جندي

تقديم السجون ١٤٤١، أعلنت المديرية العامة للسجون فتح باب القبول والتسجيل على رتبة جندي للرجال اليوم الأحد عبر البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف “بوابة أبشر” للتوظيف الإلكتروني، وذلك وفقاً لشروط يجب أن تتوافر فيمن يرغب بالتقديم في السجون 1441، أيضاً بعض التعليمات التي يجب اتباعها عند تقديم السجون ١٤٤١ للرجال رتبة جندي، وسوف نوفر لكم أدناه رابط التقديم في مديرية السجون 1441-2019 على رتبة جندي للرجال.

تقديم السجون ١٤٤١

تقديم السجون 1441 للرجال رتبة جندي، أوضحت المديرية العامة للسجون أنها فتحت باب القبول والتسجيل على رتبة جندي للرجال حيث سيبدأ التقديم في السجون 1441 اليوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً، الموافق 1441/4/11هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/4/15هـ.

وكما ذكرنا سابقاً أوضحت المديرية العامة للسجون بعض الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب بالتقديم في السجون 1441 على رتبة جندي للرجال، وها نحن ننقل لكم شروط تقديم السجون ١٤٤١-2019.

شروط تقديم السجون 1441

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة

أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم

أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول

رابط تقديم السجون 1441

يمكنكم الدخول عبر “بوابة أبشر” والتقديم في السجون على رتبة جندي للرجال، والإطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات الهامة الأخرى عن المديرية العامة للسجون القبول والتسجيل 1441، هذا وسوف نتابع معكم كل ما هو جديد بخصوص ذات الشأن حيث سيتم الإعلان عن نتائج قبول السجون وأسماء المقبولين نهائياً في مديرية السجون 1441، وذلك بعد الانتهاء من فترة التقديم وإجراء المراجعة والتدقيق الكامل وتحديد موعد المقابلات لإجراء المطابقة.