رابط تقديم السجون ١٤٤١ لحملة الثانوية وما يعادلها المديرية العامة للسجون القبول والتسجيل رتبة جندي

تقديم السجون ١٤٤١، أعلنت المديرية العامة للسجون فتح باب القبول والتسجيل على رتبة جندي للرجال اليوم الأحد عبر البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف “بوابة أبشر” للتوظيف الإلكتروني، وذلك وفقاً لشروط يجب أن تتوافر فيمن يرغب بالتقديم في السجون 1441، أيضاً بعض التعليمات التي يجب اتباعها عند تقديم السجون ١٤٤١ للرجال رتبة جندي، وسوف نوفر لكم أدناه رابط التقديم في مديرية السجون 1441-2019 على رتبة جندي للرجال.
تقديم السجون ١٤٤١
تقديم السجون 1441 للرجال رتبة جندي، أوضحت المديرية العامة للسجون أنها فتحت باب القبول والتسجيل على رتبة جندي للرجال حيث سيبدأ التقديم في السجون 1441 اليوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً، الموافق 1441/4/11هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/4/15هـ.
وكما ذكرنا سابقاً أوضحت المديرية العامة للسجون بعض الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب بالتقديم في السجون 1441 على رتبة جندي للرجال، وها نحن ننقل لكم شروط تقديم السجون ١٤٤١-2019.
شروط تقديم السجون 1441
- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة
- أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم
- أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية
- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية
- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول
رابط تقديم السجون 1441
يمكنكم الدخول عبر “بوابة أبشر” والتقديم في السجون على رتبة جندي للرجال، والإطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات الهامة الأخرى عن المديرية العامة للسجون القبول والتسجيل 1441، هذا وسوف نتابع معكم كل ما هو جديد بخصوص ذات الشأن حيث سيتم الإعلان عن نتائج قبول السجون وأسماء المقبولين نهائياً في مديرية السجون 1441، وذلك بعد الانتهاء من فترة التقديم وإجراء المراجعة والتدقيق الكامل وتحديد موعد المقابلات لإجراء المطابقة.