السعودية توزع 3 آلاف ذبيحة على مستحقيها في النيجر

وزّع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهَدْيِ والأضاحي، أمس، 3000 ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي التي ذكّيت في موسم حج عام 1440هـ، على مستحقيها في جمهورية النيجر.

وشارك في التوزيع ممثلون عن المشروع، ومسؤولون في حكومة النيجر، كما شاركت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر في عمليات إدخال اللحوم التي وصلت إلى الميناء.

وأفاد ممثل المشروع، أن توزيع اللحوم شمل جمعيات ومنظمات إنسانية متعددة، تحت إشراف ومتابعة لجنة من قِبَلِ حكومة النيجر شكلت لهذا الغرض.

يُذكر أن النيجر تمثل ثاني الدول التي بدأ المشروع في توزيع اللحوم لها هذا العام 1441هـ، وبحسب برنامج توزيع اللحوم خارج المملكة أن يتم توزيع ما يقارب 300 ألف ذبيحة، فيما توزع أكثر من 600 ألف من اللحوم في الداخل، في حين يحرص المشروع على توزيع اللحوم في كراتين مغلفة بعناية تزن 10 كيلو في كل كرتون.