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تحقق شرطة العاصمة المقدسة - ممثلة بمركز شرطة القرارة- في العثور على امرأة متوفاة، وُجدت ملقاة على الأرض، وبها ضربة في الرقبة بحي الملاوي.
وبحسب معلومات "الخليج 365"، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا، يفيد بالعثور على امرأة ملقاة داخل منزل بحي الملاوي. وبعد الانتقال وُجدت امرأة ملقاة على الأرض، وبعد الكشف عليها من قِبل الهلال الأحمر أكد وفاتها، وبها ضربة في الرقبة.
وتولى مركز شرطة القرارة التحقيق في حيثيات القضية بحكم الاختصاص.الجهات الأمنية شرطة العاصمة المقدسة شرطة القرارة حي الملاوي
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 12:37 AM
الجهات الأمنية وجدتها ملقاة على الأرض وبها ضربة في الرقبة
تحقق شرطة العاصمة المقدسة - ممثلة بمركز شرطة القرارة- في العثور على امرأة متوفاة، وُجدت ملقاة على الأرض، وبها ضربة في الرقبة بحي الملاوي.
وبحسب معلومات "الخليج 365"، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا، يفيد بالعثور على امرأة ملقاة داخل منزل بحي الملاوي. وبعد الانتقال وُجدت امرأة ملقاة على الأرض، وبعد الكشف عليها من قِبل الهلال الأحمر أكد وفاتها، وبها ضربة في الرقبة.
وتولى مركز شرطة القرارة التحقيق في حيثيات القضية بحكم الاختصاص.
، مكة.. الشرطة تحقق في العثور على امرأة متوفاة داخل حوش بحي الملاوي ،
المصدر : الخليج 365
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