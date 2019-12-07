الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة 1441 عبر وزارة الداخلية السعودية

الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة 1441 من أكثر الخدمات التي يبحث عنها كافة الوافدين المقيمين بداخل المملكة العربية السعودية، وخاصة مع زيادة أعداد العمالة الوافدة إلى المملكة، وسعيًا وراء تنظيم الخدمات من قبل المملكة قامت وزارة الداخلية السعودية بتوفير خدمات إلكترونية من خلال نظام أبشر الجوازات السعودية وعلى رأسها خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وهوية مقيم، وذلك من أجل توفير الوقت والجهد، حيث يمكن القيام بكل ذلك إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب للمكاتب الرسمية.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة

لم يكن الاستعلام عن الإقامة وموعد تجديدها وانتهاءها من الامور البسيطة على الوافدين، حيث كان يحتاج إلى مجهود ووقت من أجل الذهاب إلى المكاتب الرسمية للجوازات السعودية والحصول على دور من أجل إتمام الإجراءات التي كانت تم على مراحل، ولكن الآن وتيسيرًا على الوافدين تم إطلاق بوابة أبشر الجوازات السعودية أو أبشر الأعمال وأبشر الأفراد، وأصبح من السهل على الأفراد المقيمين التعرف على موعد إنتهاء صلاحية إقامة وافد والبدء بتجديدها وتسديد الرسوم الكترونيًا.

استعلام صلاحية إقامة وافد عبر أبشر

يمكن الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد عبر رابط أبشر للجوازات وذلك عن طريق :

ـ زيارة منصة أبشر الجوازات السعودية.

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ـ الدخول إلى الحساب الشخصي باسم المستخدم وكلمة المرور.

ـ الضغط على الاستعلامات الالكترونية في منصة أبشر وزارة الداخلية، والدخول إلى الاستعلام عن صلاحية الاقامة.

ـ إدخال رقم الاقامة ورمز التحقق لإجراء الاستعلام عن إقامة العامل الوافد.

وزارة الداخلية السعودية

تعمل وزارة الداخلية السعودية جاهدة من أجل اكتشاف المخالفين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية من أجل أمان المواطنين جميعًا، ولذلك يجب على كافة المقيمين بداخلها الاهتمام بمعرفة موعد تجديد الاقامة الخاصة بهم والقيام بتجديدها دون تأخير لتجنب دفع الغرامات الكبرى والتي تصل في بعض الأحيان إلى ترحيل نهائي من المملكة، ويمكن أيضًا سداد الرسوم إلكترونيًأ تفاديًا لعقوبات المملكة على المخالفين.