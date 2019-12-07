السعودية اليوم / موريتانيا تبدأ بترحيل مهاجرين غير شرعيين إلى بلدانهم الأصلية



نواكشوط 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واس

بدأت موريتانيا اليوم ترحيل مهاجرين غير شرعيين إلى بلدانهم الأصلية عبر الحافلات انطلاقًا من مدينة نواديبو جنوب غرب البلاد.

وأوضح مصدر رسمي للإذاعة الموريتانية أنه تم ترحيل بعض المهاجرين عبر المعبر الحدودي مع السنغال جنوبًا، مشيرًا إلى أن السلطات تمكنت - خلال اليومين الماضيين - من توقيف نحو 300 مهاجر في أماكن متعددة من المياه الإقليمية كانوا متجهين نحو أسبانيا.

وأضاف أن خفر السواحل تمكنوا من إنقاذ 85 مهاجرًا بعد غرق قاربهم الذي كان يتجه إلى أسبانيا.

ولم يحدد المتحدث جنسيات الأشخاص المرحّلين.

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21:21ت م

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