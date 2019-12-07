السعودية اليوم / مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم مسلح شرق باكستان



إسلام آباد 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واس

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون اليوم في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب شرق باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية في بيان أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية أطلقوا وابلاً من النار على سيارة في منطقة فيروز والا بمدينة لاهور ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص كانوا يستقلونها.

وأضافت أنها فتحت بلاغاً في الحادث وشرعت في البحث عن الجناة الذين نجحوا في الفرار من الموقع.

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18:16ت م

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