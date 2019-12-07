إقبال من الزوار على معرض روائع الآثار السعودية في #روما

2019-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

يشهد معرض “طرق التجارة في الجزيرة العربية – روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور” المقام حالياً في المتحف الروماني بالعاصمة الايطالية روما إقبالا كبيرا من الزوار من الإيطاليين وزوار روما والسياح.

وأبدى الزوار إعجابهم الكبير بما يحويه المعرض من قطع نادرة تجسد الحضارات المتعاقبة على أرض الجزيرة العربية، مؤكدين أن هذه الكنوز والقطع الأثرية برهنت على حضارة حقيقية وعمق تاريخي للمملكة..

وأسهم المعرض الذي افتتحه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي السيد داريو فرانسيسكيني وزير الثقافة الإيطالي، الثلاثاء 26 نوفمبر ويستمر لثلاثة أشهر في زيادة عدد زوار المتحف الوطني الروماني بنسبة عالية.

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وأشار عدد من زوّار معرض “روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور” إلى أن المعرض يقدم عملا متخصصاً وراقياً يتميز بحسن التنظيم ويعرِّف بالمملكة والجزيرة العربية التي لا يعلم كثير من الغربيين أنها كانت مركز التواصل بين الحضارات وملتقى ثقافات عدة على مر العصور.

إحدى السيدات أبدت اعجابها بالمعرض الذي يقدم معروضات متميزة ومختلفة لحضارات الجزيرة العربية، واصفة المعرض بالمذهل.

وتوقعت أن يحظى بعدد كبير من الزوار حيث يجهل الايطاليون الاثار والحضارات العربية وهذا المعرض فرصة مهمة للتعرف عليها.

سيدة أخرى أكدت أن قطع المعرض جميلة وتعكس الرقي الحضاري، وتقدم نموذجا للتواصل الاقتصادي بين الحضارات السابقة، إن ما يميز المعرض قلة المعارض المتخصصة في الحضارات والآثار العربية لذا يعد المعرض فرصة ثمينة للتعرف على هذه الحضارات، والمتحف الروماني رغم قدمه إلا أنه لأول مرة يعرض آثارا لدول عربية.

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