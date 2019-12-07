شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي: حادثة فلوريدا جناية مروعة تُمثل الميول الإجرامي لصاحبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أدانت رابطة العالم الإسلامي حادث إطلاق النار من قبل أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

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وأكدت الرابطة على لسان أمينها العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا العمل الإجرامي الذي يُعَدُّ في طليعة الجرائم المعاقب عليها بأشدّ العقوبات في الشريعة الإسلامية.

وأشار الدكتور العيسى إلى أن هذه الجناية المروعة لا تُمثل سوى الميول الإجرامي لصاحبها، وأن الإسلام والمسلمين جميعاً بريئون منها، مؤكداً أن الانحراف الإجرامي لا دين له ولا جنسية، وأنّ هذا النبأ المحزن قد آلم الجميع، وأن الشعب الأمريكي هو محل الاحترام والتقدير.

وختم العيسى تصريحه بتقديم خالص التعازي لأسر الضحايا متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.