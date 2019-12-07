من هو الشاعر قوس الذي قصده المستشار تركي آل الشيخ

يتساءل الكثير عن الشاعر قوس الذي هاتفه رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ في حفل اعتزال اللاعب ياسر القحطاني، حيث قال أن ياسر ليس لاعب كرة فقط، بل تاجر ناجح وإعلامي ناجح، وشاعر ناجح وهو ما أثار الجدل أن الشاعر قوس هو نفسه اللاعب

وأكدت مصادر مطلعة أن المستهدف اللاعب ياسر القحطاني، حيث قالت: "إلى هذه اللحظة يدور الحديث حول إمكانية أن يكون هذا اللاعب هو الشاعر المقصود".

وجاء ذلك عقب انتشار حديث إعلامي كبير في الوسط السعودي حول أن الشاعر قوس هو اللاعب ياسر القحطاني، والذي قال:” الشعر مفخرة ولست أنا الشاعر “قوس” والأسم مستعار وش دخلكم فيه “.

ياسر سعيد القحطاني مواليد 1982، هو لاعب كرة قدم سعودي سابق، كان يُجيد اللعب في مركز الهجوم، حيث لعب لنادي الهلال السعودي، والمنتخب السعودي قبل إعتزاله دولياً في 2013.

في 20 أبريل 2012 أعلن ياسر اعتزاله اللعب الدولي بعد 100 مباراة دولية، ثم عاد في كأس الخليج 2013 وبعد البطولة اعتزل بشكل نهائي.

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ووجه والد اللاعب السعودي المعتزل، ياسر القحطاني، كلمة "مؤثرة" لابنه في الاحتفال الذي أقيم في العاصمة السعودية، الرياض، لاعتزال "القناص".

وقال والد القحطاني في كلمته التي وجهها لابنه: "لقد أخذتك الرياضة منا بعيدا، والآن حان وقت رد الدين، إلى أمك الحنون، فكم عانت وهي تراك مصابا أو متعبا وإلى أسرتك كاملة وزوجتك"، مضيفا أن رد الدين يجب أن يكون للوطن كذلك.

وأكد والد "القناص" السعودي أن هذا الاحتفال يمثل مناسبة لتجديد البيعة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

وأقيم حفل اعتزال القحطاني في العاصمة السعودية، الرياض، بحضور كوكبة من النجوم، على رأسها الإيطاليين فرانشيسكو توتي وأندريا بيرلو، والمهاجم الهولندي روبين فان بيرسي.