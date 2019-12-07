

الدمام 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واس

نظمت إمارة المنطقة الشرقية ممثلةً في الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، بالتعاون مع فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية مؤخراً، محاضرةً توعوية بعنوان "دور الموظف في الحد من الجرائم المعلوماتية"، وذلك بقاعة المؤتمرات الصغرى بديوان الإمارة.

وتناولت المحاضرة شرحاً موجزاً لنظام الجرائم المعلوماتية، وإيضاحاً للجوانب القانونية الهامة فيه، وذلك سعياً لفهمٍ أكبر لما حواه النظام، وكيف يمكن للموظف الحد من الجرائم المعلوماتية، سواءً في نطاق العمل، أو في الحياة العامة، بمشاركة عددٍ من منسوبي ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز.

// انتهى //

11:05ت م

0018





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ "دور الموظف في الحد من الجرائم المعلوماتية" محاضرة بإمارة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.