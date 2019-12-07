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عدن - ياسمين التهامي - مشروب البابونج من المشروبات الساخنة التي لها عدة فوائد لصحة الجسم، ومن هذه الفوائد:

وفقاً للدرسات يساعد شاي البابونج في التخفيف من آلام الصداع النصفي من خلال تناوله بشكلٍ منتظم.

يعزز من الجهاز المناعي ويكافح نزلات البرد والانفلونزا بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا.

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وداعًا للصداع ونزلات البرد والالتهابات وآلام الفم والمعدة.. مشروب بسيط ينهي معاناتك للأبد ويحميك من ثلاثة أنواع من السرطانات



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أظهرت بعض الدراسات بأنه يساعد على منع تفاقم أعراض مرض السكري من خلال السيطرة على مستوى السكر في الدم.

يعالج حالات الالتهاب ويمنع الإصابة بها بسبب خصائصه المضادة للالتهاب.

يعالج العديد من الحالات المرضية للجهاز الهضمي مثل الإسهال، والمغص، ومتلازمة القولولن العصبي بشكلٍ خاص. يعمل على زيادة مستوى حمض الجلايسين في الجسم الذي يساعد في التقليل من التشنجات العضلية، ويرّخي الأعصاب وخاصة في فترة الدروة الشهرية.



يهدئ الأعصاب، ويعالج الأرق.

يعالج تقرحات الفم عند خلطه مع الميرمية والمضمضة بالمزيج من أربعة إلى ستة مراتٍ في اليوم.

يعالج المشاكل الجلدية كالأكزيما، والطفح الجلدي، والإلتهابات مع خلال دهن الشاي عليها.



تحمي الأجسام المضادة للأكسدة الموجودة فيه ضد أنواعٍ معينة من السرطان مثل سرطان الجلد، والثدي، والبروستاتا.



يمكنه أن يخفض مستوى ضغط الدم والكوليستورل في الجسم بسبب المواد المضادة للأكسدة، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.الفوائد الجمالية

مشروب البابونج يقدّم فوائد جمالية، منها:

يمكن تبريد أكياس شاي البابونج في الثلاجة واسخدامها للتخلّص من الهالات السوداء، وانتفاخ العيون.

يمكنه علاج تهيّج البشرة، وشفاء الجروح لطفيفة، والندبات الناتجة عن حب الشباب، وحروق الشمس، والطفح الجلدي، والحكة، بالإضافة إلى أنه يعطي البشرة توهجاً صحياً، ويقوّيه ويغذيه عند دهنه على البشرة.



تكافح خصائصه المضادة للأكسدة علامات الشيخوخة، وتبدي البشرة بمظهرٍ أكثر شباباًَ.

يهدئ شاي البابونج تهيّج فروة الرأس، ويغذي الشعر، ويقاوم تكوّن القشرة.