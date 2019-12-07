أول تعليق من عم الطالب السعودي المشتبه به في حادث إطلاق النار داخل قاعدة للبحرية الأمريكية

علق سعد بن حنتم الشمراني عم الطالب السعودي الذي تشتبه به السلطات الأمريكية بأنه منفذ عملية إطلاق النار داخل قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، على الواقعة. مؤكدا أن قبيلته تشجب وتستنكر هذه العملية الإجرامية، التي لا يقرها المجتمع السعودي.

وحسب “عكاظ” قال الشمراني: إن ابن شقيقه “محمد سعيد الشمراني” بفعلته لا يمثل إلا نفسه، ولا يعكس ما تتحلى به أسرته من إنسانية وولاء للقيادة وإخلاص للمملكة، وحرصها على عكس الصورة الحقيقية لمملكة العدل والسلام.”

وأشار إلى أن الخبر وقع عليهم كالصاعقة، لأن جميع أفراد القبيلة ممن خدموا الدولة ولا زالوا بكل وفاء وإخلاص، يؤكدون دائما على التعايش ورفض الفكر المتطرف. موضحا أن والد محمد متقاعد من السلك العسكري بعد أن أفنى سنوات من عمره خدمة لدينه ووطنه وقيادته.

يذكر أن حادث إطلاق النار داخل القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.