طقس اليوم السبت على مناطق المملكة

︎ : . كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم السبت. وتوقعت الأرصاد، عبر حسابها بموقع تويتر، أن تشهد الأحوال الجوية اليوم انخفاضًا في درجات الحرارة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف، كذلك على منطقتي الرياض والشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

كما توقعت الأرصاد انخفاض درجات الحرارة مع تكوّن الضباب على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل





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