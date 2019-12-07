الجنوب يشهد على انكسار ميليشيا الحوثي واختطاف المواطنين يفضحها

السبت 7 ديسمبر 2019

في وقتٍ مُنيت فيه المليشيات الحوثية بخسائر ضخمة أمام القوات الجنوبية في محافظة الضالع، فقد كثَّف الانقلابيون من استهدافهم للمواطنين بعدما ذاقوا مرارة الانكسار أمام القوات المسلحة الجنوبية.



مليشيا الحوثي اختطفت أمس الجمعة، مجموعة من المواطنين خلال حملة مداهمات نفذتها غرب مديرية قعطبة شمالي الضالع.

وجرى تنفيذ حملة الاختطافات بأوامر من المشرف الحوثي المدعو أبوالجراح في منطقه عزاب غرب مديرية قعطبة.

وداهمت مجاميع حوثية مسلحة منزل المواطن صالح علي عميران ونجله عبدالرقيب بمنطقة عزاب، قبل أن تقوم بخطفهما.

وأبدى مواطنون تخوُّفهم من إطلاق مليشيا الحوثي حملة تهجير للمواطنين بعدة مناطق، تزامنًا مع إجبارها السكان على دفع مبالغ مالية لمجهودها الحربي.

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وتسبّب الإرهاب الذي تمارسه المليشيات الحوثية ضد سكان محافظة الضالع في تسجيل حالات نزوح كبيرة في الأيام الماضية، حيث كشفت مصادر حقوقية متخصصة بحصر الأسر والعائلات النازحة من مناطق الحرب أنَّ عدد الأسر المهجرة جراء المواجهات شمال وغرب الضالع تجاوزت الـ2000 أسرة.

مديرية قعطبة وحدها استقبلت 739 أسرة، وهو الرقم الأكبر في استقبال عدد النازحين والمهجرين من المناطق التي تدور فيها المواجهات العسكرية مع المليشيات الحوثية لأكثر من سبعة أشهر، تليها العمرية، المجانح، عساف، القفلة، الغشة، وشخب وما حولها، ثم حُمرات الثلاث والنقيل وسليم وحمان. إجمالًا، وصل مجموع العائلات النازحة، حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، إلى 1808 أسر وأكثر من 300 أسرة توزعت على مناطق مختلفة في منطقة حجر وسناح وقرى محافظة الضالع.

وتضاعف عدد النازحين بشكل مفاجئ خلال اليومين الماضيين، عندما قامت المليشيات الحوثية باستخدام القوة لتهجير الأهالي من القرى والمناطق المسيطرة عليها في عزل بلاد اليوبي والمجانح والأعشور والوحج والشرنمة الواقعة شمال وغرب الفاخر، والتي تقدر عدد قراها بأكثر من 75 قرية، أما المناطق التي تم النزوح والتهجير منها بشكل كامل هي صبيرة، الجب، السوداء، مرخزة الخرازة، يعيس، صولان، الجروف، الرقة، الخرطوم ودار السلامي.

وبعد تهجير المليشيات الحوثية قسرًا لأهالي قرى شرق وجنوب هجار وغرب الفاخر، استقدمت تعزيزات جديدة منها دبابة إلى قشعة الأحجور في غرب جنوب مدينة الفاخر مصحوبة بأطقم عسكرية وأكثر من 70 فردًا، إضافةً إلى تعزيزات أخرى قادمة من محافظة إب اتجهت بها عبر طريق الثوخب يرجح أنها تنوي تجديد هجومها على قرى بتار والمشاريح والجب غرب منطقة حجر.

كما أنّ هناك تعزيزات أخرى تتكون من دبابتين وأربعة أطقم وحاملات جند استقدمها الحوثيون من منطقة الدحاديح إلى منطقة رهدة الواقعة جنوب منطقة هجار وبيت الشرجي شمال غرب الفاخر.