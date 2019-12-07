«العمل» تجيب: هل يدفع الضمان الاجتماعي لمستفيديه رسوم دراسة الماجستير؟

أكَّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن رسوم دراسة الماجستير غير مشمولة بالحصول على منح دراسية من الضمان الاجتماعي.

وتلقت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «خدمة العملاء» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استفسارًا من أحد متابعيها قال فيه: «هل الضمان الاجتماعي يدفع عن مستفيديه رسوم دراسة الماجستير؟».

وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن الضمان الاجتماعي لا يقدم منحًا دراسية للمستفيدين؛ لكن الجامعة أو المعهد اللذين يدرس بهما المستفيد يعفيان مستفيدي الضمان من رسوم الدراسة.

ويستفيد من معاش الضمان الاجتماعي، كلٌ من اليتامى والعاجزين عن العمل، ومن بلغ سن الشيخوخة، والنساء اللاتي لا عائل لهن، والأسرة غير المعولة.

وتحدِّد اللائحة المعمول بها في هذا الشأن، شروط استحقاقهم والإجراءات اللازمة، ويجوز إضافة فئات جديدة بقرار من مجلس الوزراء؛ بناء على اقتراح من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، كما يُشترط لكل فئة من هذه الفئات المشار إلى استحقاقها، المعاش ضرورة توافر ضوابط معينة تحصل بموجبها على المعاش، وفق الإجراءات النظامية ومعايير الاستحقاق.