شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: إطلاق النار في فلوريدا «جريمة بشعة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصف وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إطلاق النار في ولاية فلوريدا بأمريكا بأنه «جريمة بشعة».

وأضاف: تعرب المملكة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وللشعب الأمريكي. إننا نحيي شجاعة أولئك الذين حيدوا التهديد وأنقذوا الأرواح.

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وخلّف الهجوم، الذي حدث صباح اليوم، أربعة قتلى بينهم المهاجم وأصيب عدة أشخاص.

وقال قائد مقاطعة إيسكامبيا، ديفيد مورغان، إن أربعة أشخاص قد لقوا حتفهم، وأن نائبي رئيس الشرطة أصيبوا.