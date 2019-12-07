شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: إطلاق النار في فلوريدا «جريمة بشعة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وصف وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إطلاق النار في ولاية فلوريدا بأمريكا بأنه «جريمة بشعة».
وأضاف: تعرب المملكة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وللشعب الأمريكي. إننا نحيي شجاعة أولئك الذين حيدوا التهديد وأنقذوا الأرواح.
وخلّف الهجوم، الذي حدث صباح اليوم، أربعة قتلى بينهم المهاجم وأصيب عدة أشخاص.
وقال قائد مقاطعة إيسكامبيا، ديفيد مورغان، إن أربعة أشخاص قد لقوا حتفهم، وأن نائبي رئيس الشرطة أصيبوا.
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