شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة ‘‘الجزيرة‘‘ غادة عويس تستعرض قصة شهدتها في حياتها وتصرخ : هل هناك فجور وعهر أكثر من هذا؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت الإعلامية غادة عويس، المذيعة بشبكة "الجزيرة" القطرية، هجومًا على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، متهمة إياها بـ "الفساد".

وعلقت عويس التي تحمل الجنسية اللبنانية على أزمة انقطاع التيار الكهربائي في بلادها، قائلة عبر حسابها على موقع "تويتر": "منذ ولدت والكهرباء في لبنان تنقطع! تنقطع بالحرب وبالسلم!".

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مذيعة ‘‘الجزيرة‘‘ غادة عويس تستعرض قصة شهدتها في حياتها وتصرخ : هل هناك فجور وعهر أكثر من هذا؟!

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واستدركت: "تخيلوا! لحظة! الخبر ليس هنا! الخبر ان الكهرباء التي يزوّد بها اصحابُ المولدات الخاصة الشعبَ اللبناني اثناء ما يسمى التقنين أيضا ستنقطع!".

ومضت إلى التساؤل: "هل هناك فجور وعهر وفساد اكثر من ذلك؟ هل مرّ عليكم حكمٌ أفشل من الحكم اللبناني؟ لا أظنّ! عار وبؤس".

ويعاني اللبنانيون من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي منذ عقود، ما دفع الشركة الموزعة إلى تقنين التيار الكهربائي، ما جعل أغلب اللبنانيين يقتنون مولدات كهربائية يستعملونها ساعات انقطاع التيار.

وفي فبراير الماضي، أعلن الرئيس، ميشال عون، أنه سيجعل حل هذه المشكلة على رأس أولوياته، إلا أنه لم يتم حتى الآن التغلب على المشكلة ضمن سلسلة من المشاكل الحياتية الأخرى التي تعصف بحياة اللبنانيين.