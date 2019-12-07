كتاب بعنوان «سلمان بن عبدالعزيز» يوثق دور خادم الحرمين في تاريخ المملكة

أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي، كتابًا بعنوان «سلمان بن عبدالعزيز.. رصدًا لأخباره الصحفية 1354هـ حتى 1407هـ» في نحو 700 صفحة من القطع الكبير.

وتضمَّن الكتاب الأخبار الصحفية التي تناولت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بوصفه واحدًا من رجال التاريخ الذين سطروا في سجلاته صفحات بيضاء، سيذكرها الزمان بأجياله وأحواله، ناطقًا بمآثره ومُشيدًا بشخصيته الاستثنائية المُلهمة.

وضمّ الكتاب رصدًا لأخبار خادم الحرمين الشريفين، كما رَوَتها الصحف والمجلات السعودية منذ صدورها، وما بثته وكالة الأنباء السعودية، في شتى المجالات، كما وثَّق الكتاب تواريخ جميع اللقاءات الصحفية التي أُجريت معه؛ حيث يحتوي على معلومات ضخمة توثق دوره في تاريخ المملكة قبل تسلّمه مقاليد الحكم.

وأوضح رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد، أن هذا المجلد الضخم، من مشروعات المركز الخاصة التي أقرّها مطلع العام الجاري، وسيضعه أمام القرّاء والمهتمين والباحثين خلال أيام.

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ويُبرز الكتاب تشعّب نشاطات خادم الحرمين الشريفين ومشاركاته المحليّة والدوليّة، وإسهاماته الجليّة والجمّة في دعم القضايا العربية والإسلامية، خاصة القضية الفلسطينية، إضافة إلى دعمه المتواصل للثقافة، وحرصهِ الدؤوب على تحقيق العدالة، وقُربه من الناس، وتواضعه الذي كان صنو حنكتهِ وحكمتهِ التي اشتهر بهما.

وبيّن بن جنيد أنّ الكتاب من إعداد الدكتور سلطان بن سعد السلطان، الذي قضى سنوات في جمع مادته، وقام فيه بالاستقصاء والرصد الصحفي لأخبار خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أنّ تتبع أخباره ستكون من مهام مركز البحوث والتواصل المعرفي؛ لتكتمل صورة هذا المشروع، ولتكن المعلومات المُرشِدة متوافرة للباحثين عن سيرة خادم الحرمين الشريفين المُفعمة بأعمال كبيرة وأفعال جليلة.

ويتوافر الكتاب في مقر المركز بحي الصحافة، وفي العديد من المكتبات ومنافذ البيع، كما سيتاح في معرض جدة الدولي للكتاب 2019 خلال الشهر الجاري، وكل المعارض المقبلة التي سيشارك فيها المركز.