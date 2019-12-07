العالم ينقلب على كريستيانو رونالدو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد، الأسبوع الماضي، تتويج ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للمرة السادسة في تاريخه، وجاء ذلك بالتزامن مع تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو، النجم الذي نافسه عبر السنوات الماضية على لقب الأفضل في العالم، للعديد من الانتقادات.

التصريحات الساخنة ضد رونالدو كانت أقواها من حفل الكرة الذهبية، حين وجه أحد الصحفيين سؤالاً للهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، عن منافسة رونالدو له هو وليونيل ميسي على الكرة الذهبية، ليرد فان ديك مازحاً: "وهل كان رونالدو منافساً على الجائزة؟".

لاعب يوفنتوس السابق، نيكولا أموروزو، دخل على خط المنتقدين لرونالدو، حيث طالبه بأن يعترف بأنه لم يعد مثل ما سبق، قائلاً: "يجب على رونالدو احترام عامل السن، وأن يتحلى بالتواضع ويتفهم ذلك جيداً".



ويأتي ذلك في فترة يقوم فيها ماوريسيو ساري المدير ليوفنتوس باستبدال رونالدو كثيراً في المباريات الأخيرة بسبب الحالة البدنية، وهو أمر يرفضه الدولي البرتغالي الذي لم يتعود على هذا الأمر.

ولم تتوقف الانتقادات عن ذلك الحد، إذ إن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، النجم الذي يقترب من الانتقال إلى ميلان الإيطالي، غريم اليوفي في إيطاليا، قال: "رونالدو ليس موهبة طبيعية ولكنه نتاج عمل كبير، رونالدو الحقيقي بالنسبة لي هو اللاعب ذو الجنسية البرازيلية".