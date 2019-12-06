شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: هجوم فلوريدا جريمة بشعة والان نبدء بالتفاصيل

• نحيي شجاعة الذين حيدوا التهديد وأنقذوا الأرواح أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن حادث إطلاق النار في بنساكولا بولاية فلوريدا جريمة بشعة. وأضاف عبر "تويتر": "تعرب المملكة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وللشعب الأمريكي.. إننا نحيي شجاعة أولئك الذين حيدوا التهديد وأنقذوا الأرواح".

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