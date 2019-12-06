نائب وزير الدفاع: حادث فلوريدا مدان بشدة في المملكة

• تدربت في قاعدة عسكرية أمريكية

• استخدمنا التدريب للقتال ضد الإرهاب

قدم صاحب السمو الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، التعازي لأسر ضحايا إطلاق النار المأساوي في محطة بنساكولا البحرية الأمريكية في فلوريدا، وقال: "أفكاري مع أصدقائنا الأمريكيين في هذا الوقت العصيب".

وأضاف سموه، عبر "تويتر": "مثل العديد من الأفراد العسكريين السعوديين الآخرين ، تدربت في قاعدة عسكرية أمريكية ، واستخدمنا هذا التدريب القيم للقتال جنبًا إلى جنب مع حلفائنا الأمريكيين ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى".

وقال: "قدم عدد كبير من الخريجين السعوديين في المحطة البحرية الجوية في بينساكولا للعمل مع نظرائهم الأمريكيين في جبهات القتال في جميع أنحاء العالم، مما ساعد على حماية الأمن الإقليمي والعالمي. حدث اليوم المأساوي مدان بشدة من قبل الجميع في المملكة".