شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة في واشنطن: شعبنّا متحد في إدانته لهجوم فلوريدا والان نبدء بالتفاصيل

قدمت سفيرة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، خالص التعازي للشعب الأمريكي على المأساة التي حدثت في فلوريدا، مؤكدة التضامن مع أسر الضحايا الذين سقطوا في هذا الهجوم المروع.

وقالت عبر "تويتر": "باعتباري ابنة طيار عسكري متدرب في أمريكا سابقا، فإن هذه المأساة مؤلمة بشكل خاص.. الشعب السعودي متحد في إدانته لهذه الجريمة".