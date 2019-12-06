شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة في واشنطن: شعبنّا متحد في إدانته لهجوم فلوريدا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت عبر "تويتر": "باعتباري ابنة طيار عسكري متدرب في أمريكا سابقا، فإن هذه المأساة مؤلمة بشكل خاص.. الشعب السعودي متحد في إدانته لهذه الجريمة".
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