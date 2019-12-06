السعودية اليوم / محافظ القريات يقف على سير العمل في هيئة الرقابة والتحقيق بالمحافظة



القريات 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

استقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بمكتبه أمس، مدير هيئة الرقابة والتحقيق بمحافظة القريات هويدي بن محمد العنزي وتمت مناقشة عدداً من المواضيع المتعلقة بسير العمل الرقابي بالهيئة وكذلك عن الخطط والبرامج المستقبلية فيها، معرباً الجاسر عن شكره لمدير الهيئة بالمحافظة والعاملين معه على جهودهم في سبيل الرقابة على تحسين الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية.

// انتهى //

21:48ت م

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