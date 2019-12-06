لماذا تم تحديد نسبة التذبذب اليومي في سهم أرامكو ؟

2019-12-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت السوق المالية السعودية تداول، نسبة التذبذب اليومي لسعر أسهم أرامكو بـ 10% سواء بالزيادة والنقصان في اليوم الأول للتداول، وهو بالرغم من أنه إجراء متبع من قبل إلا أنه يكتسب أهمية خاصة في طرح أرامكو.

ويهدف هذا الإجراء إلى كبح جماح المضاربين الذين يستغلون الطرح الأولي للمضاربة على أسهم الشركات ما يعني الإضرار بمصالح صغار المكتتبين.

ومنذ مايو 2013 ربطت السوق المالية نسبة التذبذب في اليوم الأول للطرح عند ±10 % ويضمن هذا القرار عدم طرح سوى الشركات القوية ماليًا في البورصة السعودية.

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وأعلنت أرامكو أنه تم تحديد سعر سهم الطرح بـ 32 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد حيث تم الاكتتاب على 3 مليارات سهم تم تخصيص ثلثها فقط للمكتتبين الأفراد.

وبلغت قيمة الاكتتاب على أسهم أرامكو 446 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 465 % من إجمالي أسهم الطرح.

وكانت شركة السوق المالية السعودية أعلنت اليوم أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية اعتبارًا من يوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، كما سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لمدة 30 دقيقة إضافية، بالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 12/11/ 2019م في تمام الساعة 9:30 صباحًا وتنتهي في الساعة 10:30 صباحًا.

وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحًا، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً علمًا بأن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ستبقى كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 10:00 صباحًا.

وسيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحًا.

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