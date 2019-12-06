، "بلومبيرغ": إجراءات إدارية في "بن لادن السعودية" تؤخر هيكلة الديون ،

محمد بن مسعود - الدمام - وضعت قائمة مختصرة من عدة شركات للحصول على المشورة اللازمة

كشفت وكالة "بلومبيرغ" عن إصلاحات في الإدارة العليا في مجموعة "بن لادن"، أكبر شركة مقاولات في السعودية، تسببت في تأخير الخطط المتعلقة بتعيين مستشار من أجل مقترح لإعادة هيكلة الديون.

وذكرت الوكالة أن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السابقيْن لمجموعة "بن لادن"، قد غادرا، كما عيّنت الشركة أربعة مديرين جددًا في مجلس إدارتها هذا الأسبوع.

وبحسب الوكالة، تُخطط مجموعة "بن لادن" إلى إعادة تنظيم قروضها؛ حيث قال مطّلعون: إن الشركة وضعت قائمة مختصرة مكونة من شركة موليس، وشركة روتشيلد؛ من أجل المشورة بشأن إعادة هيكلة الديون.

وذكرت أن عبدالعزيز الدعيلج، انضم كرئيس لمجلس الإدارة في شهر سبتمبر؛ حيث جاء بدلًا عن خالد نحاس، الذي عُين مؤقتًا كرئيس لمجلس الإدارة في شهر مارس كجزء من الترتيبات.وكالة بلومبيرغ مجموعة بن لادن