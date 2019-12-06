شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يكشف موعد تفعيل رصد مخالفات الحزام والجوال في الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) كشف «المرور السعودي» عبر حسابه في «تويتر» موعد بدء رصد مخالفات استخدام قائدي المركبات لأجهزة الجوال أثناء القيادة، وكذلك مخالفات عدم ربط حزام الأمان، في محافظة الطائف. وقال «المرور السعودي» عبر حسابه في «تويتر» أمس (الخميس): «7 أيام.. عدد الأيام المتبقية لتفعيل الرصد الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان، واستخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة في محافظة الطائف».



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