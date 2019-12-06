السعودية اليوم / انعقاد الفعالية الأولى للمسار المالي لمجموعة العشرين برئاسة المملكة في الرياض



الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

عُقدت في مدينة الرياض أمس، الفعالية الأولى للمسار المالي لمجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية

وناقشت الفعالية معوقات إتاحة الفرص للجميع، والسبل الكفيلة لمعالجتها.

وأكد معالي وزير المالية خلال افتتاحه الفعالية، أهمية إتاحة الفرص للجميع لتعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في تعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يُعد أحد أولويات المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام.

وبحثت جلسات الفعالية الروابط بين تعزيز إتاحة الفرص والنمو الاقتصادي، والسياسات التي من شأنها تعزيز إتاحة الفرص للجميع، وبخاصة النساء والشباب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مناقشة دور القطاعين العام والخاص في الاستفادة من التقنية والابتكار لإيجاد الفرص الوظيفية، بما يعزز النمو المستدام والشامل.

واطلع الحضور على عروض قدمتها لهم مجموعة من رواد قطاع الأعمال في المملكة ومنظمات غير حكومية وجهات حكومية، ركزت خلالها على التقنية والابتكار والوظائف المستدامة وتمكين النساء والشباب.

وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org ، ولاستفسارات وسائل الإعلام:

// انتهى //

06:01ت م

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الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسعُقدت في مدينة الرياض أمس، الفعالية الأولى للمسار المالي لمجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية بعنوان "تعزيز إتاحة الفرص للجميع"، بحضور معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي وعدد من المسؤولين في المملكة، بالإضافة لـ 300 مشارك من دول مجموعة العشرين والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية والقطاع الخاص.وناقشت الفعالية معوقات إتاحة الفرص للجميع، والسبل الكفيلة لمعالجتها.وأكد معالي وزير المالية خلال افتتاحه الفعالية، أهمية إتاحة الفرص للجميع لتعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في تعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يُعد أحد أولويات المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام.وبحثت جلسات الفعالية الروابط بين تعزيز إتاحة الفرص والنمو الاقتصادي، والسياسات التي من شأنها تعزيز إتاحة الفرص للجميع، وبخاصة النساء والشباب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مناقشة دور القطاعين العام والخاص في الاستفادة من التقنية والابتكار لإيجاد الفرص الوظيفية، بما يعزز النمو المستدام والشامل.واطلع الحضور على عروض قدمتها لهم مجموعة من رواد قطاع الأعمال في المملكة ومنظمات غير حكومية وجهات حكومية، ركزت خلالها على التقنية والابتكار والوظائف المستدامة وتمكين النساء والشباب.وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org ، ولاستفسارات وسائل الإعلام: [email protected] هاتف / 966118296129+ .// انتهى //06:01ت م0003

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