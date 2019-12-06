انطلقت الخميس فعاليات اليوم العالمي للتطوع ، التي استضافتها الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، بالشراكة مع المديرية العامة للدفاع المدني في المنطقة ، وذلك بحضور مدير عام التعليم سعد الجوني ، ومدير المديرية العميد علي السعوي وعدد من الفرق التطوعية ،وذلك على مسرح الإدارة . وأكد الجوني في كلمته أن العمل التطوعي يُعد أبرز مظاهر التقدم والازدهار في المجتمعات ، وحكومة خادم الشريفين، وولي عهده الأمين، لم تغفل ذلك التوجه الإنساني النبيل ، فكان حاضرا في مستهدفات رؤية 2030 للوصول بأعداد المتطوعين من قرابة 11 ألف متطوع ومتطوعة إلى مليون متطوع ومتطوعة ، مضيفا أن الإدارة العامة للتعليم في المنطقة ، أعدت خطة تضمنت مشاريع وبرامج للعمل التطوعي ، بالشراكة مع عدة جهات ، إيمانا منها بأهمية ذلك العمل وتأصيل قيمته لدى الطلاب والطالبات، فضلا عن تنظيمها قبل قرابة شهر لملتقى العمل التطوعي على مستوى المملكة الذي ينفذ لأول مرة بمشاركة إدارات التعليم ، وتم خلاله استقبال وتحكيم 40 مشروعا تطوعيا ، مشيرا إلى تسخير إمكانات ومرافق الإدارة وأنديتها ومدارسها لرفد العمل التطوعي، والإسهام الفاعل في تدريب القائمين عليه. من جانبه أشار مدير مديرية الدفاع المدني بعسير العميد علي السعوي ، إلى أهمية التطوع وعمل المتطوعين والمتطوعات ، إذ تحتفل الإدارة في الخامس من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للتطوع ، مشيرا إلى استقطاب المتطوعين والمتطوعات في كافة التخصصات ، مؤكدا على أهمية التعاون بين التعليم والدفاع المدني في نشر ثقافة التطوع ، وغرس قيمة التطوع في نفوس النشء ، مثمنا لإدارة التعليم استضافتها اللقاء.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتطوع بتعليم عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.