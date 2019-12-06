شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يدعو ملك البحرين لحضور قمة مجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة خطية لأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تضمنت دعوته لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. سلم الرسالة لملك البحرين، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني. وأطلع د. الزياني خلال استقبال الملك حمد بن عيسى آل خليفة له، أمس، على التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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