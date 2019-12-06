شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على المسارات الوظيفية المتاحة للتقديم في برنامج تأهيل المتميزين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت وزارة الخدمة المدنية، المسارات الوظيفية المتاحة للتقديم في برنامج تأهيل المتميزين. وجاءت المسارات كالتالي: 1- المسار المالي (محاسبة، مالية، اقتصاد)، ويتطلب الشهادة العلمية المطلوبة للتقديم على المسار المالي : درجة البكالوريوس في المالية – المحاسبة – الإقتصاد. Advertisements 2- المسار التقني (أمن معلومات، محلل نظم) ويتطلب الشهادة العلمية المطلوبة للتقديم على المسار التقني : درجة البكالوريوس في نظم المعلومات – علوم الحاسب – الأمن السيبراني. 3- المسار الإداري (موارد بشرية) ويتطلب الشهادة العلمية المطلوبة للتقديم على المسار الاداري : درجة البكالوريوس في الموارد بشرية – إدارة عامة. 4- المسار القانوني (قانون) ويتطلب الشهادة العلمية المطلوبة للتقديم على المسار الإداري: درجة البكالوريوس في القانون – الحقوق -الأنظمة).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على المسارات الوظيفية المتاحة للتقديم في برنامج تأهيل المتميزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.