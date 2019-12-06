أرامكو تعلن سعر الطرح عند 32 ريالاً.. وإعادة الفائض للمكتتبين الخميس القادم

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، اليوم، انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، وتحديد سعر الطرح النهائي عند 32 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد.

وقالت شركة أرامكو، في بيان صادر عنها اليوم، إن حجم الطرح (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء) بلغ 3.000.000.000 سهم، ما نسبته 1.5% من رأسمال الشركة.

وأشارت إلى أن عملية الطرح سجلت مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغًا وقدره 397 مليار ريال سعودي أي ما يُعادل 106 مليار دولار أمريكي، مؤكدة أنه مع إضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح، فإن إجمالي قيمة الاكتتاب تبلغ 446 مليار ريال سعودي أي ما يُعادل 119 مليار دولار أمريكي وهو ما يُعادل نسبة تغطية تبلغ 465% من إجمالي أسهم الطرح (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء).

وتابعت، أن قيمة الطرح تبلغ 96.0 مليار ريال سعوي/25.6 مليار دولار أمريكي (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء)، فيما تمثل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد نسبة 33.3% من أسهم الطرح (أي ما يُعادل 0.5% من رأسمال الشركة)، بينما تمثّل أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة نسبة 66.7% من أسهم الطرح (أي ما يُعادل 1.0% من رأس مال الشركة (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء في كلتا الحالتين).

وأوضحت الشركة، في بيانها، أن المساهم البائع منح مدير الاستقرار السعري خيار شراء من أجل السماح لمدير الاستقرار السعري بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، والذي يستطيع بموجبه مدير الاستقرار السعري شراء 450.000.000 سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، والتي تمثّل 15% من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي.

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وتابعت: أن ممارسة خيار الشراء ستكون متاحةً بشكلٍ كليٍّ أو جزئيٍّ بناء على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية (تداول) وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يومًا تقويميًّا بعد ذلك.

وقالت: إن حجم الطرح الكلي سيبلغ 3.450.000.000 سهم بقيمة 110.4 مليار ريال سعودي/29.4 مليار دولار أمريكي، في حال ممارسة خيار الشراء بشكل كامل.

وأكدت أن آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المُكتتبة، 11/04/1441هـ (الموافق 8 ديسمبر 2019م)، فيما ستقوم الشركة بإعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وجدت) للمُكتتبين الأفراد في موعد أقصاه، 15/04/1441هـ (الموافق 12 ديسمبر 2019م).

وتوقع البيان أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء كل المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. على أن يتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني (www.tadawul.com.sa).