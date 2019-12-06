16.8 % من السعوديين يساهمون في الأعمال التطوعية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) عن إحصاءات العمل التطوعي بالمملكة وذلك بمناسبة «يوم المتطوعين العالمي» الذي يوافق يوم 5 ديسمبر من كل عام؛ بناء على ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مسح العمل

أوضحت الهيئة أن نسبة إجمالي المتطوعين (السعوديون وغير السعوديين) بلغت (14.7%) من إجمالي عدد سكان المملكة لمَن أعمارهم (15 سنة فأكثر)، وذلك خلال الـ12 شهرا السابقة، وذلك وفقا لنتائج «مسح العمل التطوعي 2018»، فيما بلغت نسبة المتطوعين السعوديين (الذكور والإناث) للسكان السعوديين لمن أعمارهم (15سنة فأكثر) (16.8%)، ونسبة المتطوعين السعوديين الذكور (22.6%) من إجمالي السعوديين الذكور (15 سنة فأكثر)، في حين بلغت نسبة المتطوعات السعوديات (10.8%) من إجمالي السعوديات (15 سنة فأكثر) خلال نفس الفترة الزمنية.

أفراد المجتمع

فيما يتعلق بعدد ساعات العمل التطوعي أوضحت نتائج المسح أن متوسط عدد ساعات التطوع لإجمالي المتطوعين (السعوديون وغير السعوديين) بلغ (52.2) ساعة خلال 12 شهرا السابقة للمسح، في حين كان متوسط عدد ساعات التطوع لإجمالي المتطوعين السعوديين (52.6) ساعة. وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أنَّ المسح يهدف إلى التعرف على نسبة مساهمة أفراد المجتمع في الأعمال التطوعية، وتوفير إحصاءات مُحدَّثة عن نسبة المتطوعين من إجمالي عدد سكان المملكة الذكور والإناث (السعوديون وغير السعوديين)، ومتوسط عدد الساعات التي يقضيها المتطوعون في العمل التطوعي، إضافة إلى التعرف على طبيعة الأعمال التطوعية التي يقوم بها أفراد المجتمع، ومجالات ممارستها من خلال (المؤسسات أو الأفراد)، كما يوفِّر المسح بيانات تفصيلية عن الأعمال التطوعية المختلفة حسب المهن والأنشطة الاقتصادية.

تصنيفات دولية

اعتمدت الهيئة فيما يتعلق بتعريف العمل التطوعي الذي تم الاستناد عليه على التصنيفات الدوليَّة والمحليَّة المعتمَدة، وأنَّ التعريف الذي بُني عليه المسح يتوافق مع التعريفات الدوليَّة التي تتم على أساسها المقارناتُ الدولية، حيث تم تعريف العمل التطوعي على أنَّه أي عمل (أو مساهمة) غير مدفوع الأجر قام به الفرد لخدمة الآخرين، على ألا يكون ذلك العمل لصالح أو لخدمة أي فرد من أفراد الأسرة، وأن يكون الشخص الذي قام بالعمل مُخيرًا وغير مضطر للقيام به، ويشمل ذلك العمل الذي يقدم مباشرةً لأفراد أو لمؤسسات حكومية (ربحية أو غير ربحية).

من نتائج الإحصاء

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إجمالي المتطوعين (السعوديون وغير السعوديين) 14.7 %

نسبة المتطوعين السعوديين (الذكور والإناث) 16.8 %

نسبة المتطوعين السعوديين الذكور 22.6 %

نسبة المتطوعات السعوديات 10.8 %

ساعات العمل

متوسط عدد ساعات التطوع (السعوديون وغير السعوديين) 52.2 ساعة

متوسط عدد ساعات التطوع لإجمالي المتطوعين السعوديين 52.6 ساعة