، اكتمال عملية تخصيص أسهم "أرامكو السعودية" : تـخصيص حتى 1,500 سهم للفرد الواحد ،

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أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير الاكتتاب، لشركة أرامكو السعودية، عن إتمام عملية تخصيص أسهم المكتتبين الأفراد، حيث أكملت جميع البنوك المستلمة عمليات التسوية والتدقيق بعد إغلاق الاكتتاب لشريحة الأفراد مساء يوم الخميس 1 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 28 نوفمبر 2019م.
وأوضحت سامبا كابيتال، أنه تم تحديد السعر النهائي عند 32 ريال سعودي للسهم الواحد وسيتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1,500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.
وبلغ العدد النهائي للمكتتبين الأفراد 5,056,000 مكتتب قاموا بالاكتتاب بعدد 1,537,107,430 سهم بقيمة إجمالية 49,187,437,760 ريال سعودي، وبنسبة تغطية بلغت 153.7% من إجمالي حجم الأسهم المطروحة لشريحة الأفراد.
وبلغت نسبة المشاركة في عملية الاكتتاب لشريحة الأفراد عبر الوسائل الإلكترونية 65.9% من إجمالي العمليات المنفذة، وتوزعت على أجهزة الصرف الآلي بنسبة 36.1%، وعن طريق الإنترنت 28.4%، وعبر الهاتف المصرفية بنسبة 1.4%، في حين سجلت عملية الإقبال على الفروع لغرض الاكتتاب ما نسبته 34.1%.اكتتاب أرامكو أرامكو السعودية أرامكو
06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441 12:37 AM
رد الفائض اعتباراً من يوم الغد
أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير الاكتتاب، لشركة أرامكو السعودية، عن إتمام عملية تخصيص أسهم المكتتبين الأفراد، حيث أكملت جميع البنوك المستلمة عمليات التسوية والتدقيق بعد إغلاق الاكتتاب لشريحة الأفراد مساء يوم الخميس 1 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 28 نوفمبر 2019م.
وأوضحت سامبا كابيتال، أنه تم تحديد السعر النهائي عند 32 ريال سعودي للسهم الواحد وسيتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1,500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.
وبلغ العدد النهائي للمكتتبين الأفراد 5,056,000 مكتتب قاموا بالاكتتاب بعدد 1,537,107,430 سهم بقيمة إجمالية 49,187,437,760 ريال سعودي، وبنسبة تغطية بلغت 153.7% من إجمالي حجم الأسهم المطروحة لشريحة الأفراد.
وبلغت نسبة المشاركة في عملية الاكتتاب لشريحة الأفراد عبر الوسائل الإلكترونية 65.9% من إجمالي العمليات المنفذة، وتوزعت على أجهزة الصرف الآلي بنسبة 36.1%، وعن طريق الإنترنت 28.4%، وعبر الهاتف المصرفية بنسبة 1.4%، في حين سجلت عملية الإقبال على الفروع لغرض الاكتتاب ما نسبته 34.1%.
، اكتمال عملية تخصيص أسهم "أرامكو السعودية" : تـخصيص حتى 1,500 سهم للفرد الواحد ،
المصدر : الخليج 365
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