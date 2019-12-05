شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب أرامكو يجمع 446 مليار ريال بتغطية 465%.. و32 ريالا تسعير نهائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حددت أرامكو السعودية سعر الطرح النهائي لأسهم الاكتتاب عند 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وكشفت الشركة في بيان لها اليوم (الخميس)، أن حجم الطرح بلغ 3 ملايين سهم تشكل 1.5% من رأسمال الشركة.

وأشارت أرامكو إلى أن مجموع طلبات الاكتتاب من قبل المؤسسات بلغ 397 مليار ريال، ومع إضافة طلبات الاكتتاب من قبل الأفراد يبلغ إجمالي الاكتتاب 446 مليار ريال سعودي ما يعادل نسبة تغطية 465% من إجمالي أسهم الطرح، وأن قيمة الطرح تبلغ 96 مليار ريال.

وأضافت أن أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد تمثل نسبة 33.3% من أسهم الطرح (ما يعادل 0.5% من رأسمال الشركة)، فيما تمثل أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات نسبة 66.7% (ما يعادل 1.0% من رأسمال الشركة).