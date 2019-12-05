شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المواصفات» تحذر من استخدام موقد رديء الصنع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، من استخدام نوع رديء من المواقد. وقالت الهيئة: «يستخدم البعض مواقع بدائية الصنع تفتقد لأقل معايير الأمان والسلامة»، حيث نشرت فيديو لهذا النوع من المواقد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «المواصفات» تحذر من استخدام موقد رديء الصنع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.