شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عرض راقص في أحد المجمعات الشهيرة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو، قيام مجموعة من الشباب بالرقص داخل أحد المجمعات في الرياض. وأثار المقطع، استنكار متداوليه، مطالبين بالتحقيق في الأمر. لمشاهدة الفيديو: هنـــــــــــــــــا.

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