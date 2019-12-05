شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: استئصال ورم من وجه مريض.. واستخراج رصاصة من قاع جمجمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

استأصل فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى النور في العاصمة المقدسة، ورما نادر الحدوث بالغدة النكافية من وجه مريض كان يعاني لأكثر من 8 سنوات، حيث أجريت له العديد من الفحوصات المخبرية والأشعات المقطعية.

واستغرقت العملية 3 ساعات تم خلالها استئصال الورم بالكامل والمحافظة على العصب السابع بالوجه، وتماثل المريض للشفاء.

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من جهة أخرى، استخرج فريق طبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، رصاصة من قاع جمجمة شاب يبلغ من العمر 17 عاماً.

وأوضح استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور عاهد عقيل، أن المصاب حضر لقسم الطوارئ إثر تعرضه لرصاصة، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة اتضح أن الرصاصة دخلت من أنفه إلى البلعوم الأنفي واستقرت بمحاذاة قاع الجمجمة.

وأضاف: «تم إدخال المصاب غرفة العمليات تحت التخدير واستخراج الرصاصة، وخرج المصاب من المستشفى بعد ملاحظته وتحسن حالته الصحية دون مضاعفات».