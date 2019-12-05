شكرا لمتابعة خبر عن شركة التبغ العالمية تعلق على «الدخان الجديد مغشوش» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت شركة فيليب موريس، أكير شركات صناعة السجائر العالمية، أن السجائر الموزعة في المملكة أصلية وتتماشى مع اللائحة السعودية الجديدة للتعبئة العادية.

وأكدت في بيان لها، أنه لم يطرأ أي تغيير في خلطة التبغ المستعملة وأنها تلتزم بجميع القوانين والأنظمة واللوائح في جميع الدول المستوردة لمنتجاتها.

وشددت على أنها التزمت بلائحة التغليف العادي التي أصدرتها الهيئة العامة للغداء والدواء في المملكة، إذ أن المتطلبات الأساسية للائحة الجديدة هي التغليف الموحد لكل الأصناف دون استعمال الألوان أو التصاميم.